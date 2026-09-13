Китайските частни компании увеличават инвестициите в научноизследователска дейност до 1,59 трилиона юана

Разходите за иновации са нараснали с над 10% за година, а частният сектор притежава повече от 1,17 млн. валидни патента в Китай

Разходите за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) на водещи частни компании в Китай са достигнали 1,59 трилиона юана през 2025 г., което представлява увеличение от 10,72% на годишна база.

Данните са представени в „Доклад за състоянието на иновациите в частните компании“, публикуван по време на Конференцията за иновативно развитие на частната икономика за 2026 г., проведена на 9 септември в Уънджоу, провинция Джъдзян.

Според доклада близо 2 милиона души са заети в научноизследователската и развойната дейност на разглежданите компании. Средните разходи на един служител достигат 809 800 юана, което е ръст от 4,05% спрямо предходната година.

Значителен е и приносът на частния бизнес към технологичните разработки. Компаниите, включени в проучването, притежават общо 1,1762 милиона валидни патента в Китай.

Освен това 140 частни предприятия са участвали в разработването на 889 международни стандарта, което показва засилващото се присъствие на китайския частен сектор в международните технологични и индустриални процеси.

Според заключенията в доклада интензивността на инвестициите в НИРД сред частните компании в Китай се увеличава с по-бързи темпове в сравнение с основните икономики в Европа и САЩ. Наред с това продължава да нараства и международната конкурентоспособност на китайските частни предприятия.