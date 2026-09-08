Китайски учени създадоха роботизирана платформа за ускорено разработване на нови материали

Системата комбинира роботи и изкуствен интелект, за да автоматизира проектирането, производството и изпитването на материали за екстремни условия

Китайски учени разработиха интелигентна роботизирана платформа, която може значително да ускори създаването и изпитването на нови материали. Системата, наречена Robotic Marine Materials Scientist Platform, е предназначена основно за разработване на материали, способни да издържат на тежки морски и други екстремни условия.

Платформата е дело на изследователи от Института по технологии и инженерство на материалите в Нинбо към Китайската академия на науките. Тя позволява провеждането на експерименти при висока температура и налягане, високи скорости, силна соленост и висока влажност.

Системата е разположена в интелигентна лаборатория с площ около 400 квадратни метра и автоматизира практически целия процес по разработване на материалите – от първоначалното проектиране и подготовката до изпитванията и анализа на получените резултати.

Роботите поемат голяма част от повтарящите се операции, което позволява на учените да съкратят времето за провеждане на експерименти и едновременно с това да ограничат риска от човешки грешки.

Изкуственият интелект участва във всяка стъпка

Ключова роля в работата на платформата има ИИ асистентът MarineMat AI. Чрез него е създаден затворен цикъл на разработване – изкуственият интелект предлага решения, след което следват автоматизирано производство и изпитване на материала, анализ на резултатите и подаване на новата информация обратно към модела.

Данните и параметрите от експериментите се записват и структурират автоматично. Така натрупаната информация може да се използва за непрекъснато подобряване на моделите и повишаване на точността на прогнозите им, която според разработчиците надхвърля 90%.

Нов материал вече е използван при сондиране на голяма дълбочина

Платформата вече е довела и до практически резултати. С нейна помощ учените са разработили нов многокомпонентен металокерамичен композит, отличаващ се с висока устойчивост на температура и износване.

Според представените резултати механичните и трибологичните характеристики на новия материал са с над 30% по-добри в сравнение с традиционни тройни материали.

От композита са произведени винтови свредла, които вече са използвани при научноизследователския сондаж „Чуанкъ-1“ край Шънджън. Те са приложени при сондиране на дълбочина между 7500 и 10 000 метра.

Разработката показва как съчетаването на роботизацията и изкуствения интелект може да промени традиционния подход към материалознанието, като съкрати процеса от първоначалната идея до създаването и практическото приложение на нов материал.