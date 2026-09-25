Китайски компании представят интелигентни и зелени железопътни технологии на InnoTrans 2026

Авангардни технологии за изкуствен интелект и нисковъглероден водороден железопътен транспорт, разработени от китайски компании, са сред акцентите на 15-ото издание на InnoTrans в Берлин, привличайки широкото внимание на професионалисти от железопътната индустрия от цял свят.

Двугодишното изложение, считано за водещия световен форум за железопътни технологии, се провежда от вторник до петък в Messe Berlin и събира над 3000 изложители от цял свят, включително повече от 200 от Китай.

Сред открояващите се китайски експонати е „VELLINK“ – дигитален метровлак, оборудван с технология за „въплътена интелигентност“, която е сред ключовите направления на изследванията в китайската индустрия за железопътен подвижен състав.

Технологията превръща влаковете от обикновени превозни средства, изпълняващи зададени команди, в интелигентни системи, способни да възприемат заобикалящата ги среда, да анализират условията и самостоятелно да вземат оперативни решения.

Влакът е оборудван с над 600 сензора, комбинирани с камери, радарни системи и бордова изчислителна платформа, които осигуряват наблюдение в реално време на железопътната инфраструктура и състоянието на влака. След това алгоритми с изкуствен интелект подпомагат вземането на решения въз основа на данните, като по този начин осигуряват на влака както способност за възприемане, така и за обработка и анализ на информацията.

„Влакът VELLINK е изключително иновативен и високотехнологичен в много отношения, както установихме. Очевидно има множество нови функции, базирани на технологията за изкуствен интелект. Твърдо вярвам, че изкуственият интелект е много важна стъпка и за железопътната индустрия и този влак е много добър пример за усъвършенстването и развитието на технологията“, каза Франк Шпьорл, глобален старши вицепрезидент на железопътното направление в TÜV Rheinland.

Ако въплътената интелигентност прави влаковете „по-умни“, друг китайски експонат – хибриден локомотив с водородна горивна клетка – е насочен към друго ключово предизвикателство пред железопътния транспорт: декарбонизацията.

Задвижван от водородни горивни клетки, локомотивът има коефициент на използване на водорода над 98% и време за зареждане от приблизително 15–20 минути. Той предлага перспективно нисковъглеродно решение за неелектрифицирани железопътни линии и маневрена дейност в гарите.

„Смятам, че водородът определено има сериозни перспективи за развитие. Мога да си представя, че през следващите години той ще се превърне в идеална алтернатива на дизеловите локомотиви и други задвижващи системи. Ще следя внимателно развитието му. Без съмнение това е много добра иновация“, каза Фин Сиеринг, експерт от индустрията, присъстващ на изложението.

Освен интелигентни влакове и водородни технологии китайските изложители представят на изложението и леки материали, високоефективни тягови системи и дигитални решения. Тези разработки подпомагат зеления преход на железопътния сектор – от отделни мерки за пестене на енергия към по-системна и цялостна трансформация.

Придружаващо видео с български субтитри:

Източник: CCTVPlus