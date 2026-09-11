Китай завърши първия си свръхголям танкер за втечнен газ с капацитет 88 000 куб. м

„Чанпинюен“ може да превозва девет вида втечнени газове и е оборудван с двигател на двойно гориво

Китай завърши първия си свръхголям танкер за превоз на втечнен газ с капацитет 88 000 кубични метра. Корабът, получил името „Чанпинюен“, представлява нов етап в развитието на китайското корабостроене и възможностите на страната за самостоятелно проектиране и производство на плавателни съдове от този клас.

Танкерът беше официално завършен и получи името си на 8 септември. Той е от типа VLGC (Very Large Gas Carrier) и е с обща дължина около 230 метра.

При строителството му е използвана разработена в Китай технология за нискотемпературно заваряване. Корабът е оборудван с главен двигател на двойно гориво, който може да използва и LPG, както и с генератор, задвижван от вала.

Според представените данни технологичните решения позволяват значително ограничаване на вредните емисии. В сравнение с използването на конвенционално гориво емисиите на въглероден диоксид се намаляват с около 20%, а тези на серни оксиди и фини прахови частици – с приблизително 90%.

„Чанпинюен“ се отличава и със своя товарен капацитет. Той е най-големият VLGC по този показател, който може да преминава както през старите, така и през новите шлюзове на Панамския канал.

Друга важна характеристика е възможността за транспортиране на девет различни вида втечнени газове, сред които LPG и течен амоняк. Това разширява значително възможностите за използване на плавателния съд в международния морски транспорт.

Способността за превоз на течен амоняк е особено важна на фона на очакванията за увеличаване на глобалното търсене на морски транспорт на този продукт.

Завършването на „Чанпинюен“ е поредна стъпка в развитието на китайската корабостроителна индустрия и показва стремежа на страната към създаване на по-големи, технологично усъвършенствани и по-екологични плавателни съдове.