Китай засилва ролята на златото и юана на фона на стремежа на БРИКС към по-малка зависимост от долара

Пекин увеличава златните си резерви и насърчава използването на национални валути и алтернативни платежни механизми

Китай продължава да увеличава златните си резерви, докато паралелно работи за по-широко международно използване на юана. Тези процеси отново поставят във фокуса въпроса за постепенното намаляване на зависимостта на развиващите се икономики от американския долар.

Темата придобива допълнително значение в контекста на БРИКС. Пекин подкрепя по-широкото използване на национални валути при международната търговия и развитието на платежни механизми, които не зависят изцяло от традиционната западна финансова инфраструктура.

Увеличаването на златните резерви е само един от елементите на тази политика. Наред с него Китай се стреми да разшири международната роля на юана и възможностите за извършване на трансгранични разплащания в китайска валута.

Това постепенно създава предпоставки за развитието на паралелна финансова инфраструктура, чрез която Китай и други държави от БРИКС могат да увеличат дела на националните си валути в търговията и инвестициите.

Засега обаче няма основание категорично да се твърди, че Пекин планира въвеждането на „юан, обезпечен със злато“, нито че непосредствената му цел е пълното изместване на долара от световните разплащания.

По-скоро действията на Китай показват дългосрочен стремеж към диверсифициране на международната финансова система и засилване на ролята на юана, златото и алтернативните платежни механизми.

Ако тази тенденция продължи и бъде подкрепена от останалите големи развиващи се икономики, тя би могла постепенно да намали доминиращата позиция на долара в определени сегменти на международната търговия. Доларът обаче остава ключова световна резервна и разплащателна валута, поради което евентуална промяна би била по-скоро дългосрочен процес.