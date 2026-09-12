Китай въведе система за регистрация на правата върху данните

Системата за регистрация на практика предоставя своеобразен идентификационен сертификат за данните във всичките им форми. Тя ясно определя кой притежава данните, за какви цели могат да бъдат използвани и кой има право да ги използва.

„Единната система за регистрация на правата върху данните на национално ниво ще реши проблемите, свързани с множеството видове регистрации на данни, несъответствията в стандартите и недостатъчното взаимно признаване, които съществуват от известно време“, заяви Луан Дзие, директор на отдела за политики и планиране към Националната администрация за данните.

Правата върху данните включват правото на притежание, право на използване и право на управление и разпореждане с данните.

Например автомобилен производител, който законно събира данни за производството и снабдяването, притежава и трите права върху съответния набор от данни. Ако сподели данните с банка за оценка на кредитоспособността, банката придобива правото да ги използва. Ако производителят упълномощи посредник за данни да търгува с тях, посредникът получава правото да ги управлява и оперира.

„Правата на притежание, използване и управление на данните са независими едно от друго. Кандидатите могат да регистрират едно, две или и трите права. За разлика от традиционните производствени фактори като земята и труда, данните могат да бъдат копирани и споделяни. Например правото на използване на един набор от данни може едновременно да принадлежи на няколко страни. Следователно всички данни, получени по законен и съответстващ на изискванията начин, могат да бъдат регистрирани“, обясни Луан.

Придружаващо видео с български субтитри:

Източник: CCTVPlus