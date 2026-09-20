Китай ускорява изграждането на железопътна инфраструктура

Инвестициите в сектора достигат 511,8 млрд. юана за първите осем месеца на 2026 г., а страната продължава да разширява високоскоростната си мрежа

Изграждането и модернизацията на железопътната инфраструктура в Китай запазват стабилен темп от началото на 2026 г. По данни на Китайската държавна железопътна корпорация инвестициите в дълготрайни активи в сектора са достигнали 511,8 млрд. юана, или около 75,68 млрд. долара, през първите осем месеца на годината.

Спрямо същия период на миналата година това представлява увеличение от 1,5%.

Китай вече разполага с една от най-мащабните железопътни системи в света. В края на 2025 г. общата дължина на железопътната мрежа в страната е надхвърлила 165 000 километра, като повече от 50 000 километра са високоскоростни линии.

Плановете предвиждат разширяването да продължи и през следващите години. До 2030 г. общата железопътна мрежа трябва да достигне около 180 000 км, от които приблизително 60 000 км високоскоростни трасета. До 2035 г. се предвижда високоскоростната мрежа да нарасне до около 70 000 км.

Ръст се отчита и при използването на железопътния транспорт. През първите седем месеца на 2026 г. са регистрирани рекордните 2,8 млрд. пътнически пътувания, като 14,85 млн. от тях са извършени от чуждестранни граждани.

За същия период по железопътната мрежа са превозени около 2,35 млрд. тона товари, което е увеличение от 0,7% на годишна база.

Продължаващите инвестиции показват значението, което Китай отдава на железопътния транспорт както за мобилността на населението, така и за товарните превози и икономическата свързаност между отделните региони.