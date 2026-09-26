Китай ускорява електрификацията: Над 10 млн. електрически и хибридни коли за осем месеца

Делът на електрическите и хибридните автомобили вече надхвърля 25% от глобалните продажби, а Китай се утвърждава като ключов двигател за развитието на сектора

Световният пазар на електрически и хибридни автомобили продължава да се разраства с бързи темпове, като делът им в глобалните продажби на автомобили вече е надхвърлил 25%.

Данните бяха представени по време на Световната конференция за електрически и хибридни автомобили 2026, проведена на 22 септември.

Представител на китайското Министерство на промишлеността и информатизацията посочи, че електрическите и хибридните автомобили са важен двигател за растежа на автомобилния пазар в Китай.

Развитието на сектора в различните части на света обаче остава неравномерно, като между отделните регионални пазари продължават да съществуват значителни различия.

Над 10 милиона автомобила за осем месеца в Китай

Според експерти Китай се е превърнал в ключов двигател за мащабното развитие на електрическите и хибридните автомобили в световен мащаб.

През първите осем месеца на 2026 г. производството и продажбите на електрически и хибридни автомобили в Китай са надхвърлили 10 милиона броя.

Това развитие, според представената на конференцията информация, превръща китайския пазар във важен пример за прехода към електрификация на глобалната автомобилна индустрия.

Разрастването на сектора в Китай има значение не само за вътрешния автомобилен пазар, но и за глобалния процес на преминаване към електрическа и хибридна мобилност.