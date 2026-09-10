Китай ще ускори развитието на цифровата търговия

Пекин ще насърчава износа на телемедицина, онлайн образование и облачни услуги и ще подкрепя компаниите с потенциал за международните пазари

Китай планира нови мерки за ускоряване на развитието на цифровата търговия, съобщи заместник-министърът на търговията Йен Дун.

Сред основните приоритети е разширяването на износа на цифрови услуги, включително телемедицина, онлайн образование и облачни услуги, които трябва да се превърнат в нови източници на икономически растеж.

Пекин ще насърчава и търговията с цифрово съдържание. Предвижда се китайски културни продукти да достигат до повече международни пазари чрез онлайн литература, видеоигри, анимация, кино и телевизионни продукции.

Подкрепа ще получават малки и средни предприятия, ориентирани към външните пазари и притежаващи специфични конкурентни предимства. Китайските власти планират да стимулират и водещи компании с висока иновационна способност да разширяват международното си присъствие.

Китай възнамерява също да задълбочи сътрудничеството в областта на цифровата търговия със страните от Централна Азия, БРИКС, Шанхайската организация за сътрудничество и държавите от инициативата „Един пояс, един път“.