Китай ще развива висококачествена и интегрирана система за здравеопазване

През следващите пет години страната ще работи за по-достъпни и качествени медицински услуги в близост до мястото, където живеят пациентите

Китай ще ускори изграждането и усъвършенстването на висококачествена, ефективна и интегрирана система за медицинско и здравно обслужване през следващите пет години. Това стана ясно по време на пресконференция на Пресслужбата на Държавния съвет, посветена на развитието на страната в периода на 15-ия петгодишен план.

Заместник-директорът на Държавната комисия по здравеопазване Гуо Йенхун съобщи, че Китай вече разполага с най-голямата система за медицинско обслужване в света.

По представените данни в страната функционират над 1,1 милиона медицински и здравни институции, а повече от 90% от населението може да достигне до най-близкия пункт за медицинска помощ в рамките на 15 минути.

По-достъпна медицинска помощ близо до дома

Една от основните цели през следващите пет години ще бъде допълнителното подобряване на достъпа до качествени здравни услуги.

Предвижда се системата да стане по-ефективна и по-добре интегрирана, така че повече хора да могат да получават необходимата медицинска помощ и качествено лечение в близост до мястото, където живеят.

Развитието на здравната инфраструктура и подобряването на достъпността на медицинските услуги ще бъдат сред важните направления в здравната политика на Китай през периода на 15-ия петгодишен план.