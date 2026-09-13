Китай ще разшири достъпа на чуждестранни компании до интернет, телекомуникации и здравеопазване

Пекин планира нови мерки за отваряне на пазара през 15-ия петгодишен план, включително облекчения за чуждестранните инвестиции и трансграничното движение на данни

Китай ще разшири достъпа на чуждестранни компании до редица ключови сектори, сред които телекомуникациите, интернет услугите, образованието, културата и здравеопазването. Това заяви заместник-директорът на отдела за чуждестранни инвестиции към Държавната комисия за развитие и реформи Джао Кун по време на кръгла маса с ръководители на американски транснационални компании, работещи в страната.

Мерките са част от политиките, предвидени за периода на 15-ия петгодишен план на Китай.

По думите на Джао Кун ще бъдат разширени пилотните програми за отваряне на пазара в области като телекомуникационните услуги с добавена стойност и биотехнологиите. Предвижда се също разширяване на възможностите за функциониране на болници, изцяло притежавани от чуждестранни инвеститори.

По-широк достъп до финансовите пазари

Пекин планира допълнителни стъпки за улесняване на участието на международни инвеститори на китайските финансови пазари.

Сред предвидените мерки е увеличаване на видовете инвестиционни инструменти, достъпни за квалифицирани чуждестранни инвеститори. Китай ще насърчава и трансграничното двупосочно пряко финансиране за предприятия, които отговарят на определените изисквания.

Облекчения за чуждестранните инвеститори

Властите възнамеряват да подобрят и цялостната бизнес среда за чуждестранния капитал. Плановете включват по-лесни инвестиционни процедури и усъвършенстване на правилата за трансграничното движение на данни.

Предвиждат се и данъчни облекчения за чуждестранни инвеститори, които решат да реинвестират разпределената си печалба обратно в Китай.

Обявените мерки показват стремежа на Пекин да привлече повече международни инвестиции и да разшири достъпа на чуждестранния бизнес до сектори, които имат все по-голямо значение за китайската икономика.