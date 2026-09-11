Китай събра представители на бизнеса от 129 държави на международния панаир в Сямън
Над 40 основни инвестиционни събития и близо 100 съпътстващи прояви са включени в програмата на 26-ото издание на форума
26-ият Китайски международен панаир за инвестиции и търговия беше официално открит на 8 септември в Международния изложбен център в град Сямън.
Тазгодишното издание се провежда под мотото „Разширяване на двупосочните инвестиции и съвместно насърчаване на глобалното развитие“ и събира представители на бизнеса от 129 държави и региона.
В продължение на четири дни участниците ще провеждат инвестиционни срещи, ще представят различни проекти и ще търсят нови възможности за международно икономическо сътрудничество.
Три основни направления
Като една от платформите на инициативата „Инвестирай в Китай“, тазгодишният панаир е организиран около три основни направления – „Инвестиции в Китай“, „Китайски инвестиции“ и „Международни инвестиции“.
Целта е форумът да създаде възможности както за привличане на чуждестранен капитал към китайския пазар, така и за развитие на китайски инвестиции зад граница и насърчаване на международните партньорства.
Финландия и Саудитска Арабия са определени за страни почетни гости на тазгодишното издание. Китайските провинции Гуандун и Цинхай участват като провинции почетни гости.
Над 140 събития в рамките на панаира
Програмата включва над 40 основни мероприятия, насочени към насърчаване на инвестициите.
Планирани са и близо 100 съпътстващи събития, сред които специализирани презентации и срещи за свързване на инвеститори с представители на капитала.
Форумът в Сямън има за цел да създаде условия за директни контакти между компании и инвеститори от различни части на света и за обсъждане на нови възможности за трансгранични инвестиции.