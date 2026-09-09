Китай прие план за развитие на малките и средните предприятия до 2030 г.

Пекин залага на повече инвестиции в иновации, дигитализация и по-добър достъп до финансиране, а броят на високотехнологичните „малки гиганти“ трябва да достигне 22 000

Китай прие план за висококачествено развитие на малките и средните предприятия (МСП) за периода 2026–2030 г. Документът определя конкретни цели за растежа на бизнеса, инвестициите в научноизследователска дейност, дигиталната трансформация и подобряването на средата за малките компании.

До 2030 г. оперативните приходи на един зает в основните малки и средни предприятия се очаква да нараснат общо с около 15%. Средногодишният ръст на разходите им за научноизследователска и развойна дейност трябва да надхвърли 8%.

Планът е разработен съвместно от 10 държавни ведомства, сред които Министерството на промишлеността и информационните технологии.

Китай иска 22 000 високотехнологични „малки гиганти“

Една от основните цели е до края на десетилетието броят на т.нар. „малки гиганти“ да достигне 22 000. Това са специализирани малки и средни предприятия, които разработват високотехнологични продукти и имат силни позиции в определени пазарни ниши.

МСП са определени като важен двигател за иновациите, заетостта и икономическото развитие на страната. Според цитиран в информацията доклад на ОИСР те осигуряват около 70% от технологичните иновации в Китай, 60% от БВП и 80% от градската заетост.

Мащабът на сектора е значителен – през 2025 г. в Китай са функционирали повече от 63 млн. малки и средни предприятия, които представляват над 95% от всички стопански субекти в страната.

Повече финансиране, дигитализация и зелена трансформация

Новият план предвижда разширяване на достъпа на МСП до финансиране и производствени ресурси. Сред приоритетите са още ускоряването на дигитализацията, внедряването на интелигентни технологии и насърчаването на зеления преход.

Предвижда се също укрепване на правната и политическата защита на малките предприятия и усъвършенстване на механизмите за подкрепа на компаниите с висок потенциал за развитие.

До 2030 г. броят на зоните за сътрудничество между китайски и чуждестранни МСП трябва да достигне 50. Планира се дотогава да бъде до голяма степен изградена и система за решаване на проблема с просрочените плащания към малкия и средния бизнес.

Сред конкретните мерки са подкрепа за създаването и развитието на собствени търговски марки и бранд стратегии, както и стартирането на втория етап на националния фонд за развитие на МСП.

Развитието на сектора е включено и сред приоритетите на 15-ия петгодишен план за социално-икономическо развитие на Китай за периода 2026–2030 г. Акцентът е поставен върху специализираните и високотехнологичните предприятия и ускоряването на тяхната дигитална и интелигентна трансформация.