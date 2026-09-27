Държавното посещение на китайския президент Си Дзинпин в Съединените щати доведе до нов напредък в изграждането на конструктивни китайско-американски отношения на основата на стратегическа стабилност, заяви китайският външен министър Ван И след приключването на визитата на Си в САЩ в петък.

Ван И, който е и член на Политбюро на Централния комитет на Китайската комунистическа партия, направи изявлението по време на брифинг за журналисти относно държавното посещение на Си Дзинпин в САЩ от 23 до 25 септември.

Президентът Си Дзинпин и президентът Доналд Тръмп проведоха откровен и задълбочен обмен на мнения в приятелска атмосфера на взаимно уважение по стратегически и общи въпроси, свързани с китайско-американските отношения и по-широката международна обстановка, заяви Ван И.

От началото на втория мандат на президента Тръмп двамата държавни глави поддържат тесни контакти, включително чрез три лични срещи и пет телефонни разговора. Това е допринесло за формирането на модел на взаимодействие, основан на взаимно уважение и искреност, който се превърна в най-ценния стратегически актив в китайско-американските отношения, отбеляза Ван.

По думите му важен политически резултат от посещението е, че президентите Си Дзинпин и Доналд Тръмп са обогатили съдържанието на новото позициониране на китайско-американските отношения и са се договорили да изграждат конструктивни отношения на основата на стратегическа стабилност, основани на уважение, справедливост и взаимност.

Уважението означава зачитане на суверенитета и териториалната цялост на другата страна, зачитане на избрания от всяка държава обществено-политически строй и път на развитие, както и зачитане на основните интереси и значимите опасения на другата страна, заяви Ван.

Справедливостта, продължи той, означава стремеж към взаимноизгодно сътрудничество и разрешаване на различията чрез консултации, отхвърляне на игра с нулев резултат, при която печалбата на едната страна е за сметка на другата, както и отказ от стремеж към едностранно абсолютно предимство.

Взаимността означава, че двете страни са равнопоставени по отношение на суверенитета, че нито една от тях не стои над другата, че нито една не трябва да прибягва до хегемонистично или силово поведение, че опасенията на всяка страна трябва да бъдат разглеждани на равнопоставена основа и че сътрудничеството в различни области трябва да се развива балансирано, каза Ван.

Като отбеляза, че президентът Си е посочил необходимостта за стабилни китайско-американски икономически и търговски отношения да се разширява списъкът на областите за сътрудничество и да се съкращава списъкът с проблеми, Ван заяви, че американската страна трябва да третира китайските компании справедливо, да разрешава проблемите чрез диалог и преговори и да насърчава устойчивото, стабилно и положително развитие на икономическите и търговските отношения между Китай и САЩ.

Проблемът със злоупотребата с фентанил в Съединените щати не е причинен от Китай, но Китай винаги е действал с максимална добронамереност и е полагал всички усилия да помогне на американската страна да се справи с кризата с фентанила, отбеляза Ван. Той добави, че двамата държавни глави са възложили на правоохранителните органи на двете страни да продължат да засилват сътрудничеството и съвместно да противодействат на транснационалната престъпност.

За насърчаване на контактите между народите на Китай и Съединените щати президентът Си обяви серия от нови мерки, включително покана към 100 000 млади американци да посетят Китай за участие в програми за обмен и обучение през следващите пет години, каза Ван.

Друга добра новина, която беше посрещната особено положително от американската общественост, е, че две панди – Пин Пин и Фу Шуан – скоро ще пристигнат в зоопарка в Атланта, добави Ван.

По време на посещението двамата държавни глави са обменили задълбочени мнения и по основни международни и регионални въпроси от общ интерес и са се договорили да засилят координацията, за да допринесат за световния мир и развитие, заяви Ван.

Президентът Си също така призова съответните страни да останат ангажирани с мира и подкрепи Съединените щати и Иран да се върнат към Исламабадския меморандум за разбирателство, да възобновят диалога и преговорите възможно най-скоро и в крайна сметка да постигнат всеобхватно споразумение, обхващащо ядрения въпрос, каза Ван.

По време на посещението Си Дзинпин и Доналд Тръмп са обменили задълбочени мнения и по въпросите, свързани с изкуствения интелект (AI), като са посочили, че двете страни трябва да използват силните си страни, вместо да се противопоставят една на друга, заяви Ван.

Двамата държавни глави са се договорили да използват пълноценно механизмите за диалог между двете страни в областта на изкуствения интелект и съвместно да предотвратяват неправомерната употреба и злоупотребата с AI, добави Ван.

Като отбеляза, че тази година се навършват 80 години от началото на Токийския процес, Ван заяви, че Китай и Съединените щати са постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН и че тяхна обща отговорност е да отстояват следвоенния международен ред и да предотвратяват възраждането на милитаризма.

Китай и Съединените щати съответно ще бъдат домакини на срещата на икономическите лидери на АТИС и срещата на върха на Г-20 през четвъртото тримесечие на тази година. Двамата държавни глави са потвърдили взаимната си подкрепа, която ще продължи да дава импулс на сътрудничеството в Азиатско-тихоокеанския регион и глобалното управление, каза Ван.

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Източник: CCTVPlus