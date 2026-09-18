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Китай отвори за движение канала „Пинлу“ – нов воден път към морето

Недялко Тенев

Съоръжението е с дължина 134,2 км и трябва да съкрати с над 560 км маршрута за превоз на товари от Югозападен Китай

Основният проект на канала „Пинлу“ в Китай беше официално открит за движение на 16 септември. С пускането му започна обслужването на нови товарни маршрути, сред които международната линия Наннин – Кан Тхо във Виетнам и вътрешният маршрут Наннин – Янпу на остров Хайнан. Открити бяха и четири водни пътнически линии.

Строителството на канала започна на 28 август 2022 г., а общата му дължина е 134,2 километра. Съоръжението е проектирано за преминаване на плавателни съдове с товароподемност до 5000 тона.

Според представените от китайската страна данни „Пинлу“ е канал с много висок клас на плавателност и значителен пропускателен капацитет. Проектът включва и шлюзови съоръжения, предназначени да осигурят бързо преминаване на корабите.

Едно от основните предназначения на новия воден път е да осигури по-пряк достъп до морето за стоките от югозападните райони на Китай. След пускането му товарите могат да бъдат транспортирани по значително по-кратък вътрешен воден маршрут.

По предоставените данни новото трасе съкращава разстоянието с над 560 километра в сравнение с традиционния маршрут. Очакванията са това да доведе до икономии от над 5 млрд. юана годишно от транспортни разходи.

Каналът „Пинлу“ има стратегическо значение за транспортната свързаност на Югозападен Китай и за развитието на нови търговски маршрути между вътрешността на страната, крайбрежните райони и държавите от Югоизточна Азия.

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