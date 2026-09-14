Националната администрация за медицинските продукти на Китай (NMPA) одобри в понеделник третия в страната стандарт за медицински изделия, свързани с интерфейсите мозък–компютър (BCI). Това е първият в света продуктов стандарт за BCI, който използва алгоритми с изкуствен интелект за обработка на данни от мозъчната активност.

Стандартът ще влезе в сила на 1 септември 2027 г. и ще определя единни изисквания за събирането, обработката, обозначаването, съхранението и достъпа до данни за мозъчната активност.

„Новият стандарт определя ясни технически изисквания за различни аспекти. Например как трябва да бъдат разположени електродите, каква да бъде честотата на вземане на проби и как да се събират и записват данните. В бъдеще, когато медицинските изделия с BCI бъдат използвани, наборите от данни, на които се основава обучението на устройствата, ще бъдат с високо качество, надеждността на декодирането ще бъде по-добре гарантирана, а диагностиката и лечението ще бъдат по-безопасни и ефективни“, заяви Ли Шу, заместник-директор на Института за медицински изделия към Националните институти за контрол на храните и лекарствата (NIFDC), който е и сред авторите на стандарта.

Ли подчерта значението на стандарта предвид сегашната разпокъсаност при събирането на данни от електроенцефалография (ЕЕГ).

„Преди публикуването на новия стандарт изследователските институции и компаниите използваха различни методи за събиране на ЕЕГ данни. Някои работеха с 64 канала, а други – със 128. Честотите на вземане на проби също се различаваха – от 2 Hz при някои до 1000 Hz при други. Различаваха се и методите за анотиране. Данните, събрани по този начин, трудно можеха да бъдат сравнявани и използвани повторно“, каза Ли.

Медицинските изделия с BCI функционират като интелигентни системи, които могат да „разчитат“ мозъчни сигнали. Те трябва да „се обучават“ с големи количества ЕЕГ данни и да използват тези данни за обучение на AI алгоритми, които точно да разпознават намеренията на пациента. Този процес е пряко свързан както с резултатите от лечението, така и с безопасността на пациентите.

„Например тези устройства могат да помогнат на парализирани пациенти да управляват роботизирана ръка само с мисълта си или да дадат възможност на хора с говорни нарушения да изразят това, което искат да кажат. Но ако качеството на данните, използвани за обучение, е неравномерно – например като да се използват размазани снимки за обучение на система за лицево разпознаване – устройството в крайна сметка може да не успее да разчете правилно намеренията на пациента. Това би се отразило на резултатите от лечението и дори би създало рискове за безопасността“, заяви Джън Дзие, заместник-директор на Института за стандартизация на медицинските изделия към NIFDC.

С въвеждането на новия стандарт наборите от ЕЕГ данни, използвани при научноизследователската и развойната дейност и производството на медицински изделия с BCI, ще бъдат унифицирани.

„Новият стандарт позволява данните от различни изследователски звена да бъдат сравнявани и споделяни за повторна употреба. Той определя единен праг за качество за научноизследователските и развойните звена, като изяснява какви данни могат да бъдат използвани при разработването на изделия. Позволява на производствените звена да проследяват и регистрират ЕЕГ данните, генерирани в различни моменти. В крайна сметка това помага на регулаторните и оценъчните органи да установят единен технически критерий“, заяви Ли.

„Казано по-просто, този стандарт извежда нововъзникващата BCI индустрия от ситуация, в която „всеки говори на своя език“, към „единен диалог“, което ще позволи на тези медицински изделия да навлизат на пазара по-бързо и по стандартизиран начин“, заяви Юан Пън, заместник-директор на отдела за регистрация на медицински изделия към NMPA.

Придружаващо видео с български субтитри:

Източник: CCTVPlus