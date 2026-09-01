Китай и Киргизстан засилват технологичното сътрудничество на срещата на върха на ШОС

Споразуменията, подписани между Китай и Киргизстан по време на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) през 2026 г. в Бишкек, се очаква да дадат нов тласък на развиващия се технологичен сектор на Киргизстан, особено в областта на цифровата икономика, изкуствения интелект (AI) и чистата енергия, заяви експерт.

Срещата на върха, която се проведе в понеделник и вторник в столицата на Киргизстан, премина под мотото „25 години ШОС: Заедно към устойчив мир, развитие и просперитет“ и събра лидерите на над 20 държави.

В интервю за China Global Television Network (CGTN) Чубак Темиров, заместник-директор на Високотехнологичния парк на Киргизката република, заяви, че 25-те години на доверие в рамките на ШОС вече създават предпоставки за съвместни технологични проекти, надхвърлящи вътрешния пазар на Киргизстан.

„ШОС прекара 25 години в изграждане на отношения и доверие между нашите страни – между Китай и Киргизстан и всички останали членове. Смятам, че следващият етап трябва да бъде насочен към съвместното създаване на технологии, компании, научни разработки, продукти и може би нови пазари. Днес една технологична компания в Бишкек не мисли непременно само за вътрешния ни пазар, който е с население от едва 7,4 милиона души. Мислим по-широко – за всички държави от ШОС или дори за световния пазар“, заяви Темиров.

По време на срещата си с президента на Киргизстан Садир Жапаров в понеделник китайският президент Си Дзинпин заяви, че Китай и Киргизстан трябва да работят заедно за изграждането на съвместна лаборатория „Един пояс, един път“ и да засилят сътрудничеството в области като изкуствения интелект.

В подкрепа на думите на Си Дзинпин Темиров определи приложенията на изкуствения интелект на местни езици като най-непосредствената възможност за Киргизстан. Той подчерта, че най-добрата форма на трансфер на технологии е изграждането на местен капацитет за независимо разработване на бъдещи продукти – модел на партньорство, който може да задълбочи двустранното сътрудничество след срещата на върха.

„Смятам, че най-непосредствените практически възможности за Киргизстан в областта на AI са свързани с изкуствения интелект на местен език. Например нека си представим фермер в селски район, в някое отдалечено планинско място в Киргизстан. Както знаете, Киргизстан е планинска страна. Той би могъл да разговаря с AI асистент на киргизки език и да получава информация за времето или земеделието. Един ученик би могъл да има AI учител на собствения си език, на родния си език. Или гражданин би могъл да използва цифрови обществени услуги. Дигиталните обществени услуги вече се превръщат във важна тенденция на цифровизацията във всяка страна. Всеки може да си остане у дома и да получи различни обществени услуги и други неща, които улесняват живота му“, каза той.

„Китай разполага с огромен мащаб на инфраструктурата и зряла екосистема за изкуствен интелект. Най-добрият трансфер на технологии не е, когато просто получавате готов продукт. Както казах, той е налице, когато вашите хора придобият способността сами да създадат следващия продукт. Именно това бих определил като наистина добър пример за технологично партньорство между Китай и Киргизстан. Наистина вярвам, че след тази среща можем да преминем към ново ниво на приятелство и сътрудничество. Виждам все повече възможности за Китай и Киргизстан в областта на AI като цяло, както и в други технологични сфери“, добави той.

Източник: CCTVPlus