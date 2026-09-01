Китай и Киргизстан ще задълбочават стратегическото си партньорство

Си Дзинпин и Садир Жапаров подписаха съвместна декларация и договор за постоянно добросъседство, приятелство и сътрудничество

Китай и Киргизстан ще продължат да задълбочават своето всестранно стратегическо партньорство и да разширяват двустранното сътрудничество. Това стана ясно след срещата между китайския председател Си Дзинпин и президента на Киргизстан Садир Жапаров на 31 август в Бишкек.

По време на разговорите Си Дзинпин заяви, че Китай е в началото на своя 15-и петгодишен план и ускорява процеса на модернизация. Той изрази готовността на Пекин да задълбочи координацията на стратегиите за развитие с Киргизстан и да насърчава изграждането на общност със споделена съдба между двете държави.

Жапаров: Китай е сред най-близките ни партньори

Садир Жапаров определи Китай като приоритет във външната политика на Киргизстан и един от най-близките и надеждни партньори на страната.

Киргизстан потвърди ангажимента си към принципа за един Китай и готовността си да продължи развитието на добросъседските отношения.

От името на правителството и народа на Киргизстан Жапаров изрази и съболезнования във връзка със свлачището на границата между Китай и Непал.

Нови споразумения за инвестиции и транспорт

След срещата Си Дзинпин и Садир Жапаров подписаха съвместна декларация за всестранно стратегическо партньорство, както и договор за постоянно добросъседство, приятелство и сътрудничество.

Двамата лидери присъстваха и на подписването на редица двустранни споразумения. Те обхващат области като инвестициите, транспорта, митническото сътрудничество и установяването на партньорства между градове.

Новите договорености са насочени към разширяване на политическите и икономическите връзки между Пекин и Бишкек и задълбочаване на дългосрочното сътрудничество между двете страни.