Китай е ръководил разработването на 214 международни стандарта от началото на годината

Пекин е внесъл и 288 нови предложения в области като твърдотелните батерии, хуманоидните роботи, умните градове и интелигентното производство

От януари до август тази година Китай е ръководил разработването на общо 214 международни стандарта в рамките на Международната организация по стандартизация (ISO) и Международната електротехническа комисия (IEC).

Сред тях са рамка за използване на данни в умните градове и ръководство за интелигентно производство в стоманодобивната промишленост.

За същия период страната е внесла 288 нови предложения за международни стандарти, обхващащи редица перспективни технологични направления. Сред тях са твърдотелните батерии и наборите от данни за хуманоидни роботи.

Китай е поел също председателството и секретариата на 14 технически комитета към международни организации за стандартизация.

Работата на тези структури обхваща области като умните градове, управлението на процеси в авиониката, електрометеорологията и технологиите, свързани с изкуствения лед и сняг.

Разработването на международни стандарти придобива все по-голямо значение на фона на бързото развитие на новите технологии. Общите технически изисквания и правила имат важна роля за съвместимостта на продуктите и технологиите и за функционирането на международните производствени вериги.

Китай заявява, че ще продължи да следва принципите на отвореност, сътрудничество и взаимна изгода и ще участва активно в разработването на международни стандарти.

Целта, според китайската страна, е да бъде осигурена допълнителна подкрепа за стабилността и безпрепятственото функциониране на глобалните производствени вериги и веригите за доставки.