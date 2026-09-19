Китай е на първо място в света по „зелена търговия“

Вносът и износът на зелени стоки през 2025 г. са достигнали над 802 млрд. долара, сочи нов доклад

Китай заема първо място в света по обем на търговията със зелени стоки, показват данните от публикувания днес „Доклад за развитието на зелената търговия в Китай за 2026 г.“.

Според документа през 2025 г. общият обем на китайския внос и износ на зелени стоки е достигнал 802,251 млрд. щатски долара. Това представлява 14,68% от световната зелена търговия, което поставя страната начело в глобалната класация по този показател.

Основна роля за резултата има износът на технологии и продукти, свързани с енергийния преход.

Продуктите за енергоспестяване и намаляване на въглеродните емисии, заедно с тези от сектора на чистата енергия, представляват общо 82,35% от китайския износ на зелени продукти.

Именно тези две направления са определени в доклада като основните двигатели на зеления износ на страната.

Данните показват нарастващото значение на екологичните и нисковъглеродните технологии във външната търговия на Китай и ролята им в развитието на нови индустрии и международни пазари.