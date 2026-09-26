Китайският вицепрезидент Хан Джън се срещна с генералния секретар на ООН Антониу Гутериш и участва в организирания от Китай в централата на ООН в петък диалог на високо равнище по повод петата годишнина от Глобалната инициатива за развитие (GDI).

По време на срещата си с Гутериш Хан Джън заяви, че Китай ще създава нови възможности за световното развитие чрез новите постижения на китайската модернизация.

Той отбеляза, че настоящата международна обстановка е изпълнена с нестабилност, а международната система с ООН в центъра си е изправена пред множество предизвикателства.

Тази година се навършват 55 години от възстановяването на законното място на Китайската народна република в ООН. През изминалите 55 години Китай неизменно се е придържал към истинския многостранен подход и е подкрепял ООН в изпълнението на централната ѝ роля в международните отношения, заяви Хан.

Китай ще продължи да изпълнява ролята си на отговорна голяма държава и активно ще насърчава съгласуването на собствените си концепции с дневния ред на ООН, добави той.

От своя страна Гутериш изрази благодарност към Китай за твърдата и силна подкрепа за работата на ООН. Той отбеляза, че Китай играе важна роля в напредъка по приоритетните направления на ООН и има значителен принос към глобалното развитие. ООН е готова да задълбочи допълнително сътрудничеството си с Китай за защита на общите интереси на международната общност, заяви Гутериш.

По време на диалога на високо равнище по повод петата годишнина от Глобалната инициатива за развитие Хан Джън прочете поздравителното писмо на китайския президент Си Дзинпин и произнесе реч.

Той припомни, че Си Дзинпин предложи Глобалната инициатива за развитие по време на 76-ата сесия на Общото събрание на ООН през септември 2021 г. Хан заяви, че през изминалите пет години, благодарение на личната ангажираност на Си и съвместните усилия на всички страни, GDI се е превърнала от китайско предложение и концепция в обща международна инициатива и е допринесла с китайски решения и ресурси за изпълнението на Програмата на ООН до 2030 г. за устойчиво развитие.

Хан Джън заяви, че Китай е готов да работи с всички страни за развитието на Глобалната инициатива за развитие, така че тя да постигне по-дълбоки и конкретни резултати и да допринесе повече за изграждането на общност със споделено бъдеще за човечеството.

Участниците в срещата оцениха високо положителния принос на GDI към глобалното развитие и изразиха готовност за засилване на солидарността и координацията с цел съвместно изграждане на по-приобщаващо, устойчиво и издръжливо бъдеще.

Хан Джън се срещна и с Халилур Рахман, председател на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН. Той изрази подкрепата на Китай за поставянето на устойчивото развитие като приоритет на настоящата сесия и за постигането на по-приобщаващи резултати в областта на развитието в отговор на стремежите на хората по света.

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Източник: CCTVPlus