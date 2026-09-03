Китай цели спортната му индустрия да надхвърли 7 трилиона юана до 2030 г.

Пекин ще използва развитието на спорта като инструмент за стимулиране на вътрешното търсене и потреблението през следващите пет години

Китай си поставя за цел общият обем на спортната индустрия в страната да надхвърли 7 трилиона юана (около 980 млрд. долара) до 2030 г. Това беше съобщено на пресконференция на Държавното управление за спорта, посветена на развитието на сектора през следващите пет години.

Ръководителят на ведомството Гао Джъдан заяви, че през този период страната ще постави по-силен акцент върху ролята на спорта за разширяването на вътрешното търсене и стимулирането на потреблението.

Сред основните приоритети ще бъде и по-нататъшното развитие на спортната индустрия, така че секторът да има все по-голям принос за икономиката.

Китайските власти разглеждат спорта не само като средство за подобряване на физическата активност и качеството на живот на населението, но и като важен двигател на потреблението и икономическия растеж.

Планираното разрастване на сектора трябва да увеличи неговия принос към цялостното икономическо и социално развитие на страната през следващите години.

Поставената цел от над 7 трилиона юана до края на десетилетието показва амбицията на Китай да превърне спортната индустрия в един от значимите компоненти на вътрешния потребителски пазар.