Китай цели над 80% механизация на селското стопанство до 2030 г.

Китай си поставя за цел до 2030 г. делът на механизираните селскостопански дейности да надхвърли 80%, става ясно от наскоро публикувания 15-и петгодишен план за развитие на механизацията в селското стопанство.

Планът, издаден съвместно от Министерството на земеделието и селските райони и Министерството на промишлеността и информационните технологии, има за цел да насърчи висококачественото развитие на механизацията в китайското селско стопанство чрез интегриране на модерни технологии като изкуствен интелект и нови енергийни решения в земеделските практики в цялата страна.

Според плана до 2030 г. Китай цели делът на механизираните дейности при оранта, сеитбата и прибирането на реколтата да надхвърли 80%.

Очаква се делът на механизацията в хълмистите и планинските райони да достигне над 75%.

През следващите пет години значително ще бъде подобрен капацитетът за предоставяне на селскостопански услуги чрез специализирани механизирани услуги, както и способностите за реагиране при бедствия.

Сред основните цели на плана са висококачественото развитие на селскостопанската техника, насърчаването и прилагането на ново оборудване, както и разширяването на приложението на селскостопанската механизация с цел създаване на нови индустрии и бизнес модели.

Планът предвижда също повишаване на качеството на механизираното селскостопанско производство и подобряване на политическата подкрепа по цялата верига на индустрията.

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Източник: CCTVPlus