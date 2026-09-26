Казахстан представи пред ООН приоритетите си за политическо и устойчиво развитие

Външният министър Мухтар Тилеуберди акцентира върху политическата трансформация на страната и новата Конституция, приета през 2026 г.

Министърът на външните работи на Република Казахстан Мухтар Тилеуберди направи изказване по време на Общия дебат на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН, представяйки позицията на Казахстан по ключови въпроси от международния дневен ред.

В речта си той очерта приоритетите на страната в областта на политическото и устойчивото развитие, като постави специален акцент върху продължаващата политическа трансформация на Казахстан.

Тилеуберди посочи, че новата Конституция, приета през 2026 г., засилва фокуса върху човешкото достойнство и развитието на човешкия капитал.

Сред основните приоритети, заложени в нея, той открои още образованието, иновациите и отговорността към околната среда.

Външният министър представи тези направления като част от визията на Казахстан за бъдещото развитие на страната и нейната позиция по актуалните въпроси от международния дневен ред.