От 1 октомври започва приемът на заявления по програмата „Кең дала 2“, като средствата ще се предоставят при лихва от 5% годишно

От 1 октомври 2026 г. Казахстан започва прием на заявления за ранно финансиране на пролетната сеитба и прибирането на реколтата през сезон 2027 г. по програмата „Кең дала 2“. За целта са предвидени 200 млрд. тенге при годишна лихва от 5%, съобщава Kazinform, позовавайки се на правителството на страната.

Казахстан постепенно преминава към модел, при който държавната финансова подкрепа за земеделските производители се предоставя значително преди началото на основните полски дейности.

Целта е стопанствата да разполагат с необходимите средства месеци по-рано, за да могат своевременно да закупят семена, торове, препарати за растителна защита, горива и резервни части, както и да ремонтират и подготвят земеделската техника.

Ранното финансиране се превръща в постоянен механизъм

Подходът се реализира в изпълнение на поставената от президента Касъм-Жомарт Токаев задача земеделските производители да получават необходимите финансови ресурси преди началото на основните сезонни дейности.

Първата практическа стъпка беше направена в края на 2024 г., когато Аграрната кредитна корпорация започна да приема заявления за ранно финансиране на сеитбената кампания за 2025 г.

Впоследствие механизмът беше разширен, а началото на кандидатстването постепенно беше изместено към по-ранен период.

Така подготовката за селскостопанския сезон през 2027 г. започва още през есента на 2026 г.

Финансирането на земеделието достига 750 млрд. тенге

Обемът на преференциалното кредитиране на земеделския сектор в Казахстан нараства през последните години.

През 2024 г. за пролетните полски дейности и прибирането на реколтата са предоставени 421 млрд. тенге, от които 100 млрд. тенге за ранно финансиране на кампанията през 2025 г.

През 2025 г. средствата достигат 649,3 млрд. тенге, включително 147,8 млрд. тенге ранно финансиране за сезон 2026.

За 2026 г. са предвидени вече 750 млрд. тенге, като 200 млрд. тенге от тях са предназначени за ранна подготовка за сезон 2027.

Към 28 септември 2026 г. на земеделските производители са предоставени 664,4 млрд. тенге, а финансирането обхваща повече от 8 млн. хектара.

Държавата гарантира до 85% от размера на заемите

Един от проблемите пред част от земеделските стопанства остава недостатъчното обезпечение за получаване на кредити.

За преодоляването му се прилага гаранционен механизъм, който може да покрива до 85% от размера на заема за пролетни полски дейности и прибиране на реколтата.

През 2024 г. са предоставени 401 гаранции за кредити на обща стойност 94,2 млрд. тенге. През 2025 г. броят им нараства до 1633 за кредити за 283 млрд. тенге, като 300 от гаранциите са свързани с ранното финансиране.

През 2026 г. са издадени 1735 гаранции за заеми на обща стойност 274,2 млрд. тенге.

Финансовите инструменти са достъпни чрез банки, кредитни дружества, социално-предприемачески корпорации и клоновата мрежа на Аграрната кредитна корпорация.

Засетите площи достигат 24,2 млн. хектара

Сеитбената кампания през 2026 г. е проведена в установените агротехнически срокове във всички региони на Казахстан.

Общата засята площ достига 24,2 млн. хектара, което е с 597 хил. хектара повече спрямо предходната година.

За кампанията са предоставени 402,3 хил. тона преференциално дизелово гориво на цена от 281 тенге за литър, а семенният фонд възлиза на 2,3 млн. тона.

Прибрани са близо 20 млн. тона зърно

Към момента на предоставените данни в Казахстан са ожънати 13,5 млн. хектара със зърнени култури, или 83% от общата площ от 15,6 млн. хектара.

При среден добив от 14,7 центнера от хектар са произведени 19,9 млн. тона зърно.

При маслодайните култури са реколтирани 2,4 млн. хектара, от които са получени 2,4 млн. тона маслодайни семена.

В лицензираните зърноприемни предприятия са постъпили 4,9 млн. тона зърно от новата реколта – с 20% повече спрямо същия период на предходната година.

От постъпилата за съхранение мека пшеница 74% е определена като висококачествена, 20% е от четвърти клас, а 6% – от пети клас.

Подготовката за 2027 г. започва още през есента

Новият модел на подкрепа цели земеделските производители да могат да планират следващия сезон още преди приключването на настоящия.

Ранното финансиране им позволява предварително да осигурят необходимите ресурси, да подготвят техниката си, да сключат договори с доставчици и да разпределят финансовото натоварване преди най-интензивния период от селскостопанския цикъл.

автор: Тамирис Әбділдина

източник: www.inform.kz