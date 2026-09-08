Казахстан и Китай се договориха за взаимно признаване на шофьорските книжки

Двете страни засилват сътрудничеството си в областта на сигурността и въвеждат нов механизъм за опазване на обществения ред в международния граничен център „Хоргос“

Казахстан и Китай постигнаха договореност за взаимно признаване и обмен на националните свидетелства за управление на моторни превозни средства. Споразумението е сред основните резултати от посещението на казахстанския министър на вътрешните работи Ержан Саденов в Пекин.

На 7 септември Саденов участва в среща на министрите на вътрешните работи и обществената сигурност във формата „Централна Азия – Китай“.

Основни теми на разговорите бяха регионалната сигурност, борбата с транснационалната организирана престъпност, незаконния трафик на наркотици, киберпрестъпността и други съвременни заплахи.

В рамките на визитата се проведе и отделна двустранна среща между Ержан Саденов и китайския министър на обществената сигурност Ван Сяохун. Двамата обсъдиха развитието на казахстанско-китайското сътрудничество в областта на сигурността и възможностите за разширяване на съвместната работа.

Ново споразумение за сигурността в „Хоргос“

Един от основните резултати от разговорите е подписването на споразумение между правителствата на Казахстан и Китай за гарантиране на сигурността и обществения ред на територията на Международния център за гранично сътрудничество „Хоргос“.

Документът определя механизмите за взаимодействие между компетентните органи на двете държави. Целта е по-ефективно предотвратяване на нарушенията, по-бърза реакция при възникване на заплахи и повишаване на сигурността на гражданите, посещаващи международния център.

С подписването му приключва продължителната съвместна работа по създаването на правна рамка за гарантиране на реда и сигурността на територията на „Хоргос“.

По-лесно пътуване за гражданите на двете държави

Друг важен резултат от преговорите е договореността за взаимно признаване и обмен на националните шофьорски книжки на гражданите на Казахстан и Китай.

Очаква се мярката да облекчи административните процедури и да създаде по-удобни условия за гражданите на двете страни при взаимни пътувания.

От Министерството на вътрешните работи на Казахстан посочват, че постигнатите договорености са насочени към задълбочаване на практическото сътрудничество с Китай в сферата на сигурността и решаването на конкретни въпроси от взаимен интерес.

автор: Тамирис Әбділдина

източник: www.inform.kz