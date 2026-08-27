Катар към Иран: Езикът на силата и заплахите не е решение, необходима е дипломация

Катарският премиер и външен министър Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани заяви пред Масуд Пезешкиан, че Доха ще продължи усилията за връщане на стабилността в региона

Премиерът и министър на външните работи на Катар Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани проведе среща с иранския президент Масуд Пезешкиан, по време на която акцентът беше поставен върху регионалната сигурност, дипломатическите усилия и двустранното сътрудничество.

Ал Тани заяви, че иранският президент се ползва със специално отношение от емира на Катар шейх Тамим бин Хамад Ал Тани.

„Шейх Тамим Ви смята за свой брат“, посочи катарският представител, допълвайки, че въпреки последните събития между двете страни продължава да съществува „дълбоко и искрено уважение“.

По думите му Катар се стреми към възстановяване на стабилността в региона и оценява усилията на Иран за подобряване на отношенията със съседните държави.

„Езикът на силата и заплахите не е решение“

Ал Тани подчерта, че войната не е започнала вътре в региона, а е била наложена отвън, докато последиците от нея се понасят от всички регионални държави.

Според него настоящата ситуация поставя обща отговорност пред страните в региона да работят за сигурност, развитие и икономическа стабилност.

Катарският представител заяви още, че „езикът на силата и заплахите не е решение“ и че проблемите трябва да бъдат преодолявани чрез дипломация, разум и диалог.

Той отбеляза усилията, полагани от Пакистан и Оман, като увери, че Катар също ще подкрепя постигането и изпълнението на договореностите.

Доха обещава подкрепа за иранския народ

Ал Тани посочи, че консултациите с иранския външен министър продължават с цел създаване на условия за връщане на стабилността.

„Катар не иска иранският народ да бъде изправен пред трудности, докато страните от региона само наблюдават“, заяви той и увери, че Доха е готова да окаже възможната помощ за намаляване на проблемите пред иранците.

Сред обсъжданите направления за разширяване на двустранните отношения са електроенергетиката и енергетиката, като според Ал Тани съществува потенциал и за допълнително развитие на сътрудничеството между двете държави.

Катар ще работи и по въпроса за иранските пилоти

Катарският премиер предупреди, че предстоят „натоварени и напрегнати дни“, като катарски екип трябва да започне работа още на следващия ден.

Надеждата на Доха е дипломатическите усилия да доведат до конкретни резултати и до разглеждане на практически решения за възстановяване на стабилността.

Ал Тани коментира и въпроса за иранските пилоти, като заяви, че „вратите на Катар са отворени за Иран“ и че свързаните с тях въпроси ще бъдат проследени добросъвестно.