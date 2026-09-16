Касъм-Жомарт Токаев се срещна с казахстанци, живеещи в Южна Корея

Президентът на Казахстан разговаря със студенти и работещи в страната свои сънародници и им пожела успех в бъдещите им начинания

Президентът на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев се срещна с казахстански граждани, които в момента учат или работят в Южна Корея. Срещата се проведе в рамките на държавното му посещение в Сеул. Информацията е разпространена от Kazinform, позовавайки се на президентската пресслужба „Акорда“.

По време на разговора Токаев запозна сънародниците си с провежданите в Казахстан политически реформи и социално-икономически промени, насочени към подобряване на благосъстоянието на населението.

Казахстанците, живеещи в Южна Корея, от своя страна разказаха на президента за постиженията си в образованието и професионалното развитие, както и за плановете си за бъдещето.

В края на срещата Касъм-Жомарт Токаев пожела успех на студентите и на всички граждани на Казахстан, които живеят в Република Корея.

Посещението на Токаев в Южна Корея включва редица политически, икономически и културни прояви. Президентът проведе официални разговори с южнокорейския си колега Ли Дже-мьон, като двете страни обсъдиха задълбочаването на стратегическото партньорство.

Токаев посети и казахско етноселище в Сеул заедно с председателя на Националното събрание на Република Корея Чо Чжон-шик.

автор: Гульжан Тасмаганбетова

източник: www.inform.kz