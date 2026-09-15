Износителите и производителите в Югозападен Китай ще получат по-бърз достъп до морето от сряда, когато каналът Пинлу в Гуанси-джуанския автономен район официално бъде открит за корабоплаване, превръщайки речните пристанища във вътрешността на страната във входни точки за морски кораби.

Очакванията са големи на пристанище Наннин – основният транспортен възел в горния край на 134,2-километровия канал, където се събират стоки от Гуанси и обширните райони на Югозападен Китай за претоварване.

Два кораба, акостирали в зоната Людзин на пристанището, ще имат честта да бъдат първите плавателни съдове, преминали по канала Пинлу. Те ще потеглят по два нови маршрута – единият до пристанище Кантхо във Виетнам, а другият до пристанище Янпу на южния китайски остров Хайнан.

Корабът, насочил се към Виетнам, ще превози първия трансграничен товар през новия канал и вече е първият международен морски кораб, акостирал на пристанище Наннин.

Товарът му е събран от различни части на региона – автомобилни компоненти, произведени от Guangxi Automobile Group, шперплат от град Гуейган по течението на реката, както и химически продукти от вътрешните провинции Чунцин и Съчуан.

Очаква се корабът да отплава във вторник вечерта към шлюза Мадао – най-големия в света корабен шлюз за вътрешно корабоплаване, който пести вода. Там той ще изчака разрешение за преминаване, след като каналът Пинлу бъде официално открит за движение.

Очаква се новият канал значително да промени речния транспорт във вътрешността на страната. В тази връзка пристанище Наннин разшири капацитета си и извърши редица подобрения, включително въведе в експлоатация тази година нови портални кранове, които могат да обработват товари директно между плавателни съдове и са повишили близо трикратно ефективността на операциите. Зоната Людзин вече може да приема кораби с товароподемност до 5000 тона.

Пристанището също така засили подготовката си за външна търговия, като определи специализиран товарен терминал и изгради съоръжения за митнически и граничен контрол.

В миналото пристанище Наннин е било типично речно пристанище във вътрешността на страната, където износните стоки е трябвало да бъдат претоварвани на крайбрежни пристанища за митническо оформяне. Сега обаче Наннин може да предлага „едно гише“ за митническо оформяне, след като зоната за митнически контрол започна работа и зоната Людзин получи одобрение за временно откриване като пристанище, което премахва необходимостта от претоварване извън Наннин.

Каналът Пинлу не само открива речен маршрут към морето за стоките от целия Югозападен Китай, но и създава ефективен път за доставяне на вносни насипни материали до индустриалните бази в региона.

На крайбрежното пристанище Цинджоу в Гуанси кораб е натоварен с калиеви торове, внесени от Лаос през Виетнам. По-късно той ще отплава към шлюза Мадао и ще продължи нагоре по канала Пинлу до кея Бейган в Гуейган – индустриален град във вътрешността на района.

За логистичните компании, които ще превозват товари по канала в двете посоки, откриването му обещава значително увеличение на товарооборота.

„След откриването на канала Пинлу очакваме и значителен ръст на бизнеса. Очаква се той да ни донесе интермодален товарооборот между морския и речния транспорт от поне 2 млн. тона тази година и поне 10 млн. тона през следващата. Каналът също така открива нов транспортен коридор за нашите клиенти в Югозападен Китай“, заяви Хуан Дзянтао, изпълнителен заместник генерален директор на отдела по маркетинг на Sinotrans Guangxi.

Каналът Пинлу свързва на север корабоплавателния маршрут по река Сидзян с Бейбукия залив на юг. Той е първият голям проект за канал, свързващ речната и морската транспортна мрежа, планиран и координиран на национално ниво в Китай след 1949 г.

Придружаващо видео с български субтитри:

Източник: CCTVPlus