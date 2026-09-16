Канада и ОАЕ обсъдиха инвестиции за 50 млрд. долара и разширяване на икономическото партньорство

Канадският премиер Марк Карни се срещна с министъра на външната търговия на ОАЕ д-р Тани бин Ахмед Ал Зейуди в рамките на инвестиционна среща в Торонто

Министър-председателят на Канада Марк Карни се срещна с министъра на външната търговия на Обединените арабски емирства д-р Тани бин Ахмед Ал Зейуди в рамките на Канадската инвестиционна среща на върха 2026 в Торонто.

Ал Зейуди беше придружен от високопоставена делегация от ОАЕ, включваща представители на публичния и частния сектор, инвеститори и бизнес лидери.

Основен акцент в разговорите беше развитието на търговските и инвестиционните отношения между двете държави. Обсъдени бяха възможности за сътрудничество в сектори като чистата енергия, критичните минерали, изкуствения интелект, хранително-вкусовата промишленост, авиацията, космическите технологии и инфраструктурата.

Инвестиционна рамка за 50 млрд. долара

Сред основните теми беше ускоряването на изпълнението на инвестиционната рамка на стойност 50 млрд. щатски долара, обявена по време на посещението на Марк Карни в ОАЕ през ноември 2025 г.

Целта е договорената рамка да доведе до конкретни инвестиционни проекти и дългосрочно икономическо сътрудничество между двете страни.

Обсъден беше и напредъкът след приключването на преговорите по Споразумението за всеобхватно икономическо партньорство (CEPA) между ОАЕ и Канада.

Ал Зейуди определи срещата с Карни и участието на делегацията в инвестиционния форум като отражение на задълбочаващото се икономическо партньорство между двете държави и възможност за създаване на нови перспективи пред бизнеса.

Срещи с представители на канадските власти и бизнеса

По време на посещението Ал Зейуди проведе поредица от разговори с канадски представители, сред които министърът на международната търговия Маниндер Сидху, министърът на финансите и националните приходи Франсоа-Филип Шампан и министърът на изкуствения интелект и цифровата трансформация Евън Соломон.

Той разговаря също с премиерите на Алберта Даниел Смит, Саскачеван Скот Моу и Манитоба Уоб Киню, както и с бившия канадски премиер Стивън Харпър.

Срещи бяха проведени и с представители на инвестиционния сектор, като разговорите бяха насочени към насърчаване на двустранната търговия, инвестициите и партньорствата между компании от Канада и ОАЕ.

Търговията между двете страни продължава да расте

По представените данни двустранната търговия между ОАЕ и Канада, извън петролния сектор, е достигнала приблизително 4,2 млрд. щатски долара през 2025 г., което представлява увеличение от 21% спрямо предходната година.

През първата половина на 2026 г. обемът ѝ е приблизително 2,03 млрд. долара – ръст от 19% спрямо същия период на 2025 г.

Канада е третият по големина търговски партньор на ОАЕ в Северна и Южна Америка след САЩ и Бразилия според представената информация. ОАЕ от своя страна е посочена като най-големия арабски търговски партньор на Канада.