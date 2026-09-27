Камбоджа открива представителство на Търговската си камара в Париж

Решението идва на фона на близо 14% ръст на търговията между Камбоджа и Франция през първите осем месеца на 2026 г.

Ръководителят на Кралското правителство на Камбоджа издаде решение за създаване на представителство на Камбоджанската търговска камара в Париж, Франция, по искане на министъра на търговията.

Решението е от 16 септември 2026 г. и е публикувано на 25 септември.

Новото представителство на Търговската камара на Камбоджа в Париж ще има 15 членове, избрани чрез гласуване.

Посочва се още, че за дейността на Търговската камара няма да бъдат използвани средства от държавния бюджет.

Търговията между Камбоджа и Франция расте

Откриването на представителството идва в момент на увеличаващ се стокообмен между двете държави.

Според данни на Главния департамент по митници и акцизи на Камбоджа през първите осем месеца на 2026 г. двустранната търговия с Франция е достигнала над 438 милиона долара.

Това представлява ръст от близо 14% спрямо същия период на предходната година.

Създаването на представителството в Париж е нова стъпка в развитието на търговските връзки между Камбоджа и Франция на фона на увеличаващия се двустранен стокообмен.

автор: Кон Нари

източник: ams.com.kh