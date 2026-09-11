Камбоджа насърчава нови виетнамски инвестиции в каучуковия сектор

Вицепремиерът Сай Самал призова за разширяване на сътрудничеството и към други отрасли, насочени както към вътрешния, така и към регионалния пазар

Вицепремиерът на Камбоджа Сай Самал насърчи Виетнамската асоциация на каучуковата индустрия в страната да използва по-активно инвестиционния потенциал на каучуковия сектор и да разшири дейността си и към други отрасли.

По време на среща с делегация на асоциацията Сай Самал подчерта, че камбоджанските институции ще продължат да съдействат за вече реализираните инвестиционни проекти в съответствие с действащото законодателство. Целта е виетнамските компании да разполагат с необходимата правна сигурност и яснота за дългосрочна дейност в страната.

Вицепремиерът, който е и министър на управлението на земите, градското планиране и строителството, представи няколко идеи за бъдещото сътрудничество. Една от тях е създаването на производствени общности, които да обединяват камбоджанските земеделски стопани, отглеждащи каучук.

Подобна организация би позволила по-ефективно събиране и реализация на продукцията от различни части на страната, като същевременно би могла да допринесе за повишаване на доходите и подобряване на поминъка на производителите.

Сай Самал предложи също виетнамските инвеститори да разгледат възможностите извън каучуковата индустрия. Според него бъдещите инвестиции могат да бъдат насочени както към задоволяване на търсенето на вътрешния пазар, така и към производство за регионалните пазари.

Той насърчи и по-тясно сътрудничество в производството на други стоки от първа необходимост.

Срещата е част от усилията за задълбочаване на икономическото партньорство между Камбоджа и Виетнам и за привличане на повече частни инвестиции.

Каучуковият сектор остава важна част от агроиндустриалната икономика на Камбоджа, като страната постепенно се стреми да премине от износ предимно на суровина към по-голяма местна преработка и производство на готови изделия.

През 2025 г. вътрешното търсене на каучук е надхвърлило 120 000 тона, което представлява ръст от 146% спрямо предходната година.

По данни на Министерството на търговията приходите от износ на каучук през 2025 г. са достигнали 562 млн. долара, а средната продажна цена е била 1756 долара за тон, или с около 3% повече спрямо 2024 г.

Площите с каучукови насаждения в Камбоджа в момента възлизат на близо 450 000 хектара, а производството достига приблизително 420 000 тона годишно.

автор: Су Уонлок

източник: ams.com.kh