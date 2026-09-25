Камбоджа и Китай разширяват сътрудничеството за зелени умения и пазара на труда

Двете страни подписаха меморандум за сътрудничество в областта на заетостта и професионалното обучение

Камбоджа и Китай подписаха меморандум за разбирателство за укрепване и разширяване на сътрудничеството в областта на заетостта, професионалното обучение и развитието на зелени умения, насочени към бъдещите потребности на промишлеността и пазара на труда.

На 24 септември 2026 г. в Националния конгресен и изложбен център в Шанхай камбоджанският министър на труда и професионалното обучение Хенг Сур се срещна с китайския министър на човешките ресурси и социалното осигуряване Уанг Сяопин.

По време на разговорите двете страни потвърдиха намерението си да задълбочат партньорството в областта на заетостта и развитието на умения, съобразени с променящите се потребности на пазара на труда.

Акцент върху зелените и дигиталните умения

Подписаният меморандум за „Сътрудничество в областта на заетостта и професионалното обучение“ предвижда насърчаване на обмена на политики и добри практики, изграждане на капацитет и създаване на повече възможности за развитие на зелени умения.

Сред основните направления е и подкрепата за дигиталната модернизация на системата за техническо и професионално образование и обучение.

Камбоджа и Китай ще насърчават съответните институции и заинтересовани страни да участват редовно в договорени съвместни дейности, за да се гарантира практическото изпълнение на меморандума.

Хенг Сур приветства споразумението и подчерта намерението на Камбоджа да превърне рамката за сътрудничество в конкретни практически инициативи, които да бъдат от полза и за двете държави.

Министърът отбеляза и усилията на Китай за развитие на уменията, необходими както в настоящето, така и в бъдеще, като посочи, че китайският опит може да бъде полезен за Камбоджа.

В края на срещата Хенг Сур отправи покана към Уанг Сяопин да посети Кралство Камбоджа.

автор: Тиав Сарамони

източник: ams.com.kh