Камбоджа и Франция засилват правното сътрудничество с нов меморандум

Споразумението предвижда обмен на експертиза, развитие на човешките ресурси и подкрепа за правните и институционалните реформи в Камбоджа

Камбоджа и Франция подписаха меморандум за разбирателство, насочен към задълбочаване на сътрудничеството в областта на правото, институционалните реформи и развитието на административния капацитет.

Документът беше подписан на 15 септември 2026 г. в Париж от заместник министър-председателя на Камбоджа Вонгси Висот, който е и министър, отговарящ за Министерския съвет и председател на Съвета на юристите, и заместник-председателя на френския Държавен съвет Марк Гийом.

Според Гийом меморандумът създава стратегическа рамка за дългосрочно сътрудничество между двете държави в правния сектор, административните и институционалните реформи и развитието на човешките ресурси.

Вонгси Висот определи споразумението като важна стъпка в отношенията между Камбоджа и Франция и по-конкретно в укрепването на връзките между камбоджанския Министерски съвет и френския Държавен съвет.

Обмен на опит и подкрепа за правните реформи

Сред основните цели на меморандума са засилването на редовния диалог, обменът на експертен опит и повишаването на професионалната подготовка на юристи и държавни служители.

Особено внимание ще бъде отделено на френския опит в областта на административното право. Камбоджа работи по подготовката на Административен кодекс и Търговски кодекс като част от по-широката си програма за правна реформа.

Камбоджанската страна очаква обменът с представители на френския Държавен съвет да подпомогне професионалното развитие на юристи от Съвета на юристите, Управителния комитет за правна реформа, както и от различни министерства и държавни институции.

Според Вонгси Висот подобряването на качеството на правните анализи, консултации и нормативни актове трябва да допринесе за по-добро функциониране на институциите и за укрепване на доверието в публичната администрация.

Той посочи още, че Камбоджа възнамерява да превърне заложените в меморандума принципи в конкретни практически инициативи с дългосрочен ефект.

Очакванията на камбоджанската страна са партньорството с Франция да подкрепи реформите, насочени към укрепване на правната система и утвърждаване на принципите на върховенството на закона, като същевременно допринесе за развитието на двустранните отношения.

автор: Тиав Сарамони

източник: ams.com.kh