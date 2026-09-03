Камбоджа и АСЕАН с общ призив: Свят без ядрени оръжия и край на ядрените опити

Пном Пен настоя държавите, които все още не са ратифицирали Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити, да проявят необходимата политическа воля

Камбоджа се присъедини към останалите държави от АСЕАН в призива за свят без ядрени оръжия и ядрени опити, като настоя за ускоряване на процеса по ратифициране на Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити (ДВЗЯО).

Позицията беше представена по време на пленарно заседание на високо равнище в ООН по повод Международния ден за борба с ядрените опити.

Постоянният представител на Камбоджа в ООН Кео Чхеа подчерта ангажимента на страната към постигането на свят, свободен от ядрени оръжия и ядрени изпитания. Камбоджа е ратифицирала ДВЗЯО още през 2000 г.

Призив за политическа воля

Кео Чхеа призова държавите, които все още не са предприели необходимите стъпки, да проявят политическа воля, за да може договорът да влезе в сила.

Камбоджа приветства и готовността на държави, притежаващи ядрено оръжие, да подпишат и ратифицират без условия Протокола към Договора за зона, свободна от ядрено оръжие, в Югоизточна Азия. От Пном Пен призоваха и останалите ядрени сили да предприемат подобни действия.

Камбоджанският представител подкрепи позицията на АСЕАН, представена от Филипините, и припомни предупрежденията на генералния секретар на ООН Антониу Гутериш за дългосрочните последици от над 2000 ядрени опита, извършени по света от 1945 г. насам.

Според Камбоджа последиците от тези изпитания продължават да се отразяват върху човешкото здраве, околната среда и международната сигурност.

Камбоджа: Ядрените опити не трябва да се възобновяват

Кео Чхеа предупреди, че евентуално възобновяване на ядрените изпитания би могло да подкопае десетилетия напредък в разоръжаването, да задълбочи недоверието между държавите и да увеличи риска от стратегическа нестабилност.

Камбоджа потвърди ангажимента си за запазване на Югоизточна Азия като зона, свободна от ядрени оръжия, и заяви подкрепата си за международните усилия за премахване на ядрените оръжия и прекратяване на ядрените опити.

автор: Туан Софал

източник: ams.com.kh