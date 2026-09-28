JOODB и SOFEX 2026 отварят нови възможности пред българската отбранителна индустрия

Българо-йорданското партньорство поставя акцент върху съвместното производство, инвестициите и достъпа на български компании до пазарите в Близкия изток, Африка и Азия

Български компании от отбранителната и високотехнологичната индустрия получават нова възможност за разширяване на присъствието си на международните пазари чрез партньорството с Йордания и предстоящото Международно изложение и конференция за оборудване на специалните операции SOFEX 2026 в Акаба.

В основата на инициативата е дългогодишното сътрудничество между България и Кралство Йордания в областта на отбраната и сигурността, подкрепено от междуправителствени споразумения за борба с тероризма и организираната престъпност и за развитие на военно-техническите отношения.

В този процес Българо-йорданската камара за икономическо сътрудничество има ролята на представител на изложението в България и организатор на участието на български компании в SOFEX.

Сътрудничеството има дългогодишна история. Камарата е организирала българско участие в изданията на изложението през 2000, 2002 и 2004 г., а сега усилията са насочени към SOFEX 2026 в Акаба.

JOODB като врата към нови международни пазари

Съществено място в бъдещото партньорство заема Jordan Design and Development Bureau (JOODB) – Йорданският център за дизайн и развитие.

Според предоставените от Българо-йорданската камара данни годишните разходи на Йордания в областта на отбраната и сигурността достигат близо 2,5 млрд. щатски долара, като се очаква средногодишен ръст от 3,2% до 2029 г.

JOODB от своя страна развива международна дейност, която обхваща повече от 35 държави в Африка, Близкия изток и Азия.

Една от възможностите за българските производители е използването на специалната свободна зона на JOODB. По данни, представени от Камарата, производството там може да доведе до намаляване на определени оперативни разходи с до 35% в сравнение с европейски производствени линии.

Това създава потенциал за съвместно производство в Йордания, предназначено както за местния пазар, така и за износ към други държави от региона.

Български технологични компании с потенциал за участие

В рамките на подготовката за SOFEX 2026 се координира участието на компании от различни направления на отбранителната и високотехнологичната индустрия.

Сред посочените предприятия е Machin Head, работеща в областта на интелигентните контейнери и кутиите за боеприпаси от различни военни калибри.

Intek предлага решения за военни комуникации и защитени мрежи, докато Optix развива оптични системи, термовизионни мерници и оборудване за нощно виждане.

Към технологичното направление се присъединява и Smartverse Group с разработки, свързани с изкуствения интелект, киберзащитата и софтуерните решения за командни центрове.

Идеята е SOFEX 2026 да бъде използван не само като изложение за представяне на отделни продукти, а и като платформа за създаване на дългосрочни индустриални партньорства.

Съвместно производство в Йордания

Според финансовите разчети, представени от Българо-йорданската камара, инвестиция от 10 млн. щатски долара в съвместна производствена линия в свободната зона на JOODB би могла да доведе до оперативни и логистични икономии от около 30%, или приблизително 3 млн. долара годишно.

В представения модел се прогнозира и увеличение на стойността на договорите с поне 40% през първите две години вследствие на по-прекия достъп до регионалните и африканските пазари.

Тези числа представляват прогнозни икономически разчети и следва да се разглеждат като оценки за потенциала на бъдещи инвестиционни проекти, а не като гарантирани финансови резултати.

Покана към българския отбранителен бизнес

Българо-йорданската камара за икономическо сътрудничество отправя покана към специализираните български компании и производители да проучат възможностите за инвестиции и сътрудничество с JOODB и йорданските институции в отбранителния сектор.

Камарата заявява готовност да осигури логистично съдействие и търговско представителство, както и подкрепа при техническите и търговските процедури между партньорите от двете държави.

Целта е съществуващите междудържавни отношения между България и Йордания да бъдат надградени с конкретни индустриални проекти, съвместни производства и инвестиции.

SOFEX 2026 се очертава като една от платформите, чрез които българските компании могат да представят своите технологии пред международни партньори и да търсят нови възможности за присъствие на пазарите в Близкия изток, Африка и Азия.

Автор: проф. д-р Хасан Абдула Ал-Бармауи