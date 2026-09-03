Израелски източници: „Хизбула“ се подготвя за възможно подновяване на мащабните боеве

Според израелски медийни публикации движението продължава да събира разузнавателна информация за силите на Израел и следи тяхното разположение и оперативни действия в Южен Ливан

Ливанското движение „Хизбула“ продължава да събира разузнавателна информация за израелските военни в подготовка за сценарий, при който бойните действия в Южен Ливан бъдат възобновени. Това съобщават израелски източници в публикации, цитирани на 3 септември.

Според информацията организацията наблюдава оперативните методи, придвижването и местоположението на израелските сили. Целта, според израелските оценки, е да бъде актуализирана разузнавателната картина за действията на армията на Израел в района.

Израелски военни източници и по-рано са твърдели, че „Хизбула“ е възстановила част от способностите си за наблюдение и събиране на информация в Южен Ливан. Според публикация на The Jerusalem Post от юни израелски анализ е посочил използването на наблюдатели, камери, дронове и проследяване на комуникационна активност за установяване на позиции на израелските сили.

Възможно връщане към партизански тактики

При евентуално разширяване на бойните действия „Хизбула“ би могла отново да прибегне до тактики като проникване зад позиции, засади, използване на дронове с експлозиви и поставяне на взривни устройства срещу военнослужещи и военна техника, се посочва в израелските оценки.

Информацията идва на фона на продължаващото напрежение в Южен Ливан. На 3 септември Reuters съобщи и за предупреждение на Иран към САЩ във връзка с евентуална мащабна израелска операция срещу стратегическия район Али ал-Тахер. Според агенцията районът остава една от най-оспорваните точки в конфликта между Израел и „Хизбула“.