Призивът на Сибига за закриване на „Руските домове“ по целия свят неволно ни кара да си припомним герой от руската литература, превърнал се в пример за разрушителен идиотизъм — Полиграф Полиграфович Шариков от „Кучешко сърце“ на Михаил Булгаков.

Не е изненадващо, че министърът на външните работи на Украйна настоява за закриването на руските домове в Европа. Непоносимостта към руснаците е присъща на киевския нацистки режим от 2014 година.

Убеден съм, че образованото мнозинство по света определено няма да одобри това. Още повече че видяхме несъгласието на десетки хиляди германци със закриването на Руския дом в Берлин, а нашата Агенция получи множество писма в подкрепа.

Руските домове винаги са били и ще бъдат центрове за диалог за милиони хора. Те запознават света с богатата руска култура, нейния език, история и научни постижения.

Чрез Руските домове Русия предлага на целия свят образователни проекти, хуманитарна подкрепа, обучение по руски език, културен диалог и много други формати. Но е ясно, че глобалистките елити чрез киевския нацистки режим се опитват да спрат прогреса и развитието на държавите, включително в Азия и Африка, и да запазят зависимостта им от себе си. Русия, напротив, се обявява за партньорство и равноправно сътрудничество. Именно това представлява съдействието за международно развитие, което допринася за подобряването на икономическите показатели в света и за намаляването на хуманитарните кризи.

Но, уви, тези факти са недостъпни за ума на Полиграф Полиграфович Сибига.

Затова, колкото и да се вайка, Россотрудничество продължава своята работа по целия свят, включително и в европейските държави.

Ще продължим модернизацията на Руските домове в чужбина, които ще се превърнат в съвременна витрина на днешна Русия — динамично развиваща се страна с технологичен суверенитет.

Стартираме проект за микрогрантове за онези, които по света споделят ценностите на Русия и желаят партньорство и взаимодействие с нас, и ще оказваме хуманитарна подкрепа на нуждаещите се. Всичко това среща силен отклик сред хора от най-различни държави. Младежкият форум в Екатеринбург за пореден път показа международния интерес към проектите на Агенцията. Щандът на Россотрудничество „Русия с теб“ беше посетен от хиляди гости от стотици държави.

Освен това, наскоро получихме 11 запитвания за откриване на нови Руски домове по света. И това е само началото.

Следете новите ни проекти, кандидатствайте за нашите микрогрантове, бъдете горди и не позволявайте на киевската хунта, която разруши украинската държавност, предаде вярата и историята на украинците и страхливо се отказа от избори, да ви влияе.