Иранското посолство: Американски удар е поразил сватбено тържество в Хормозган

Според дипломатическата мисия при атаката в Кохестак са загинали петима души, а над 50 са били ранени

Посолството на Иран съобщи, че са публикувани въздушни снимки от мястото на предполагаем американски удар срещу сватбено тържество в Кохестак, провинция Хормозган, на 1 септември 2026 г.

Според разпространената от дипломатическата мисия информация при атаката е бил поразен дом, в който по това време се е провеждало сватбено тържество. Иранската страна твърди, че въздушните кадри показват цивилния характер на засегнатия обект.

По данни, цитирани от посолството, при удара са загинали петима души, а над 50 са били ранени.

От иранското посолство определят случилото се като нападение срещу цивилното население и настояват случаят да бъде разследван, а отговорните за атаката да понесат отговорност.

В позицията се твърди още, че ударът срещу сватбено тържество представлява нарушение на основни принципи на международното хуманитарно право.