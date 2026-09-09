Ирански представител: Прихващането на американски подводен дрон може да ускори развитието на автономни системи

Мохбер направи паралел със случая с американския RQ-170 и последвалото развитие на иранските безпилотни технологии

Придобиването на американски безпилотен подводен апарат може да се превърне във възможност за нов технологичен скок на Иран в областта на автономните системи. Това заяви Мохбер, цитиран в иранска публикация.

Той направи паралел със случая с американския безпилотен самолет RQ-170, който Иран обяви, че е придобил в началото на миналото десетилетие.

Според Мохбер по-малко от десетилетие след този случай Иран се е превърнал в една от значимите сили в областта на безпилотните летателни апарати. По думите му сега американският подводен дрон би могъл да даде подобен тласък на разработването на автономни системи.

В публикацията не се посочват конкретният модел на подводния апарат, обстоятелствата около предполагаемото му прихващане или техническото му състояние.

Мохбер отправи и критика към американския президент Доналд Тръмп, заявявайки, че преди да освободи опитни генерали от Пентагона, е трябвало да ги попита „с кого си има работа“.