Ирански експерт: Военноморските сили на КСИР са поели контрол над американски подводен апарат

Според Садр ал-Хосейни устройството използва съвременни технологии и може да извършва разузнавателни и оперативни дейности на дълбочина до 600 метра

Военноморските сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КСИР) са открили и поели контрол над американски интелигентен подводен апарат. Това заяви иранският експерт по международни въпроси Садр ал-Хосейни.

По думите му към момента няма достатъчно подробна техническа и технологична информация за устройството, за да може да бъде направена категорична оценка на неговите възможности.

Експертът посочи, че апаратът трябва да бъде подробно анализиран, за да бъдат установени неговите характеристики, оборудване и използваните в него технологии.

Според твърденията на Садр ал-Хосейни с придобиването на подводния апарат иранските сили са получили възможност да проучат ключови компоненти на използваната в него технология.

Той твърди още, че става дума за технология, въведена през 2025 г., а подводният апарат може да извършва разузнавателни и оперативни задачи на дълбочина до 600 метра.