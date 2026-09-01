Иранската Революционна гвардия обяви ответни действия след удари по южното крайбрежие

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция твърди, че американски сили са атакували няколко района в Иран, включително цивилни обекти, и предупреждава за действия в Ормузкия проток

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция на Иран (КСИР) обяви, че негови сили са започнали ответни действия срещу нападатели след предполагаеми американски удари по южното крайбрежие на страната. Това се посочва в изявление на отдела за връзки с обществеността на КСИР.

Според иранската страна американските въоръжени сили са извършили удари по редица места в Южeн Иран, като се твърди, че сред поразените цели има и цивилни обекти. Тези твърдения не са независимо потвърдени в предоставената информация.

КСИР отправи предупреждение за Ормузкия проток

В изявлението се посочва, че атаките ще доведат до още по-твърди действия от страна на Иран в стратегически важния Ормузки проток.

От КСИР заявяват, че случилото се е засилило решимостта на иранските сили да противодействат на чуждестранното военно присъствие в района. В съобщението се използва формулировката, че атаките ще „затегнат още повече блокадата на Ормузкия проток“.

Иранската страна определя действията на САЩ като „безразборни“ и „продиктувани от отчаяние“, като това представлява позицията на КСИР, а не независимо установена оценка на събитията.

Резултатите от операциите ще бъдат обявени допълнително

От Революционната гвардия съобщават още, че бойците им вече са започнали действия, които според формулировката в изявлението трябва да дадат „ответен“ отговор на нападателите.

Подробности за характера, мащаба и резултатите от тези операции не се посочват. От КСИР заявяват, че информация за тях ще бъде предоставена допълнително.