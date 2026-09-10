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Иранската централна банка: Санкциите са инструмент за натиск, а не за определяне на бъдещето на Иран

Недялко Тенев

Според ръководителя на институцията действията на САЩ целят да засилят негативните очаквания и да окажат краткосрочно влияние върху пазарите

Председателят на Централната банка на Иран заяви, че санкциите са инструмент за натиск, но не могат да определят бъдещето на страната.

По думите му предприетите досега от САЩ мерки са довели до ограничения върху част от приходите и търговията на Иран, като същевременно целят да засилят негативните очаквания и да окажат временно въздействие върху пазарите.

Той определи икономическия натиск като „грешка в изчисленията“, която според него в крайна сметка увеличава и разходите за самите Съединени щати.

Иранският представител свърза с тази теза и твърдение за обещание за изплащане на 5000 долара на всеки американец при победа на републиканците на изборите за Конгрес. В предоставената информация не се посочват допълнителни подробности или източник за това твърдение.

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