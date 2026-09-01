Иран възобновява износа на киви за Индия след шестгодишно прекъсване

Техническите изисквания за износ са изпълнени и доставките за индийския пазар ще бъдат възстановени

Иран ще възобнови износа на киви за Индия след шестгодишно прекъсване, съобщават ирански медии, позовавайки се на Организацията за растителна защита на страната.

Според разпространената информация техническите протоколи, необходими за износа на плодовете за индийския пазар, вече са изпълнени и доставките могат да бъдат подновени.

Шест години без износ за индийския пазар

Преди шест години Индия забранява вноса на иранско киви заради проблеми, свързани със спазването на фитосанитарните изисквания.

Според цитираните в съобщението документи една от основните причини за последвалото ограничение е било забавяне от иранска страна при отговора на официално писмо от Индия, в което са били поставени въпроси относно спазването на изискванията.

Възстановяването на износа отваря отново индийския пазар за иранските производители на киви след продължилото шест години прекъсване.