Иран търси по-голяма роля в китайския „Нов път на коприната“

Техеран вижда възможност да се превърне във важна транзитна връзка между Китай, Централна Азия, Западна Азия и европейските пазари

Иран има възможност да засили позициите си като един от ключовите транспортни центрове по китайската инициатива „Един пояс, един път“, известна още като „Новия път на коприната“. Това се посочва в публикация в ирански медии, според която Китай разширява присъствието си в транспортните коридори и пристанищата на Западна Азия.

Особено значение се отдава на развитието на направленията Изток–Запад, които трябва да осигурят по-добра сухопътна връзка между Китай и пазарите в Западна Азия и Европа. Благодарение на географското си положение Иран се стреми да бъде една от основните транзитни територии по тези маршрути.

Според иранската публикация през последните месеци железопътната статистика показва значително увеличение на движението на товарни влакове от Китай към Иран. Развитието на връзките през Централна Азия и Каспийския регион би могло да създаде няколко алтернативни маршрута за международна търговия.

За реализирането на този потенциал обаче е необходимо допълнително развитие на транспортната инфраструктура и преодоляване на затрудненията по граничните пунктове. Именно тези фактори са посочени като ключови за изграждането на ефективна многомаршрутна мрежа, свързваща Китай, Централна Азия, Иран и пазарите на юг и запад.

В публикацията се отбелязва още, че председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф е натоварен с проследяването на отношенията между Иран и Китай. Очакванията, изразени от иранската страна, са двустранното сътрудничество да премине от договорености и политически заявления към конкретни транспортни и търговски проекти.

Развитието на тези коридори е част от по-широките усилия на Техеран да използва стратегическото си местоположение между Азия, Близкия изток и Европа и да увеличи транзитния товаропоток през страната.