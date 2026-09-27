Иран съобщи за заловен американски подводен дрон в Ормузкия проток
Според иранската страна автономният подводен апарат е от типа REMUS 600 и е извършвал разузнавателна дейност
Иран съобщи, че е заловил американски автономен подводен апарат в Ормузкия проток, като според разпространената информация става въпрос за модел REMUS 600.
Иранската страна твърди, че операцията е била проведена от военноморските сили и е включвала използването на средства за радиоелектронна война и разузнавателна информация.
Според съобщението подводният апарат е извършвал разузнавателна дейност в района на стратегически важния Ормузки проток.
Ирански специалисти изследват апарата
Посочва се, че дронът в момента се намира под контрола на специалисти от иранските военноморски сили.
Те работят по извличането и възстановяването на информацията, съхранявана в апарата, твърди иранската страна.
REMUS 600 е автономен подводен апарат, предназначен за продължителна работа под вода и изпълнение на различни мисии.
Според предоставената информация това е втори американски подводен дрон, открит от Иран.
Към момента в предоставената информация няма позиция на американските власти, която да потвърждава обстоятелствата около предполагаемото залавяне на апарата.