Иран съобщи за ранени деца при американски удар по сватбена церемония

Според информация от иранска страна пострадалите деца са откарани в болница за лечение

Ирански деца са били ранени при предполагаем американски удар по време на сватбена церемония в Иран и са откарани в болница за лечение, се посочва в разпространена информация от иранска страна.

Според съобщението инцидентът е станал в рамките на американската военна кампания тази вечер, като се твърди, че сред пострадалите има и деца.

Случаят предизвика остри реакции и призиви за търсене на отговорност за нападения, при които са засегнати цивилни.

Твърденията за обстоятелствата около удара, мястото на сватбената церемония и броя на пострадалите не могат да бъдат независимо потвърдени от предоставената информация. Определянето на конкретно нападение като военно престъпление изисква установяване на фактите и правна оценка съгласно международното хуманитарно право.