Иран разполага сили за противовъздушна отбрана в над 3800 точки в страната

Според представител на иранската армия подразделенията изпълняват задачи по откриване, идентифициране, проследяване и противодействие на въздушни цели

Сили за противовъздушна отбрана на иранската армия са разположени в повече от 3800 точки на територията на страната, съобщи заместник-координаторът на Силите за противовъздушна отбрана на Иран.

По думите му много от позициите се намират в труднодостъпни райони, включително в пустинни местности, по крайбрежието, на острови и във високопланински зони.

Четири основни задачи на противовъздушната отбрана

Представителят на иранските въоръжени сили посочи, че противовъздушната отбрана изпълнява четири основни задачи – откриване, идентифициране, проследяване и противодействие на въздушни цели.

Като основна задача той определи откриването на летящи обекти във въздушното пространство на Иран и, според твърдението му, дори извън границите на страната.

След установяването на даден обект се извършва неговата идентификация. При необходимост може да последва прихващане от изтребителна авиация или противодействие чрез ракети и системи за противовъздушна отбрана, посочи иранският военен представител.

По думите му крайната задача на системата е да не позволи на определен като враждебен летателен апарат да изпълни мисията си, а при необходимост той да бъде унищожен.

Иран разполага подразделенията си за противовъздушна отбрана в различни географски райони заради особеностите на територията на страната. Твърдението за присъствие в над 3800 точки е на представител на иранската армия.