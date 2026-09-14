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Иран: ПВО е принудила американски F-35 да прекрати мисията си

Недялко Тенев

Иранската противовъздушна отбрана е успяла да проследи изтребителя и да осъществи оръжейно прихващане

Иранската противовъздушна отбрана е успяла да реагира на американска въздушна операция само часове след удари срещу нейни радари и системи за ПВО, се твърди в разпространена информация.

След американските атаки е бил свален безпилотен самолет MQ-9 Reaper, а американски изтребител F-35 е прекратил мисията си, след като иранска система за противовъздушна отбрана е осъществила оръжейно прихващане срещу него.

Това поставя акцент върху способността на иранската мрежа за ПВО да продължи да функционира след нанесените по нея удари и да открива съвременни бойни самолети.

Ключовият въпрос според иранската информация е как противовъздушната мрежа, атакувана само няколко часа по-рано, е успяла да проследи един от най-модерните американски изтребители и да го принуди да прекрати мисията си.

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