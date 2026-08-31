Иран: Преминаването през Ормузкия проток е възможно само с разрешение на Революционната гвардия

Техеран твърди, че контролира стратегическия воден път и предупреждава за незабавна реакция срещу кораби, които опитат да преминат без координация

Иранските власти заявиха, че кораби могат да преминават през Ормузкия проток единствено след предварителна координация и разрешение от Военноморските сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР).

Информацията беше разпространена от иранската агенция „Фарс“ и препечатана от други местни медии. Според съобщението от 31 август протокът се определя от иранската страна като „напълно затворен“ за плавателни съдове, които нямат необходимото разрешение.

Техеран предупреждава за „незабавна реакция“

Според иранската версия въоръжените сили на страната имат контрол над стратегическия воден път, а корабите трябва да получат разрешение от Военноморските сили на КГИР, преди да навлязат в определените маршрути.

Иран предупреждава, че опитите за преминаване без разрешение, особено при пренебрегване на обявените правила и предупреждения, ще бъдат посрещнати с „решителна и незабавна“ реакция.

Подобна позиция КГИР обяви и на 28 август, когато заяви, че протокът остава затворен за кораби, опитващи се да преминат без координация с Иран.

Ново напрежение около стратегическия проток

Ситуацията около Ормузкия проток остава силно напрегната. На 31 август иранската страна съобщи, че плавателен съд, който според КГИР се е опитал да използва неразрешен маршрут в южната част на протока, е попаднал на две морски мини и се е запалил. Информацията за инцидента беше разпространена и от международни медии, позоваващи се на ирански държавни източници.

Последните събития идват на фона на ново военно напрежение в района. САЩ съобщиха за удари по ирански позиции на остров Ларак, а Техеран отговори с атаки срещу американски военни обекти в региона.

Ормузкият проток е един от ключовите морски маршрути за световната търговия с енергийни суровини. Затова всяко ограничаване на корабоплаването през него има потенциални последици далеч извън региона.